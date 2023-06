Il lancio del telescopio Euclid sarà un momento importante per tutta la ricerca cosmologica, per l’esplorazione dell’Universo oscuro e lontano, e anche per tutto il settore spaziale europeo (e italiano). Cerchiamo ora di capire perché, e come seguire nel dettaglio questo storico evento.

La partenza è prevista il 1 luglio, alle 17:11 italiane, dalla rampa LC-40 di Cape Canaveral, con un Falcon 9. Una data di backup è fissata per il 2 luglio. Il vettore di SpaceX è stato scelto pochi mesi fa, dopo l’impossibilità di usare un vettore Soyuz, per il quale il telescopio era stato originariamente progettato.

Euclid si dirigerà verso il punto lagrangiano L2, a circa 1.5 milioni di km e da lì inizierà la sua missione (prevista per ora di sei anni) per studiare l’Universo oscuro. Lo scopo principale di Euclid sarà infatti quello di fornirci informazioni sulle galassie lontane, e darci nuovi (anzi, i primi) indizi su cosa sono l’energia e la materia oscura.

Dove e quando seguire il lancio

Il lancio, previsto per le 17:11, si potrà seguire in vari modi, e su diversi canali. SpaceX, come fa l’azienda per ognuno dei suoi lanci, trasmetterà la partenza in diretta sul suo canale YouTube. Di seguito sono elencate altre dirette, che si possono scegliere a seconda della lingua, e degli ospiti e delle preferenze.

Live dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea).

Live dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana).

Live del gruppo di divulgatori Chi Ha Paura del Buio, in diretta da Cape Canaveral.

Sul canale YouTube di Astrospace saremo in diretta a partire dalle 15:30, per commentare assieme questo lancio e raccontarvi nel dettaglio la storia di Euclid, cosa studierà e quando lo farà:

Approfondire il progetto Euclid

Il telescopio Euclid è a tutti gli effetti il più ambizioso e complesso mai costruito in Europa. Per approfondire questo progetto gli abbiamo dedicato il primo volume de “Le guide di Astrospace”. Si tratta di un volume interamente dedicato al telescopio, con interviste a ingegneri e scienziati che hanno lavorato a questo telescopio, ma non solo. Sono anche presenti immagini, spiegazioni e approfondimenti scritti dagli autori di Astrospace, oltre ad una forte componente interattiva.

Si può acquistare solo su Astrospace Shop, anche semplicemente cliccando qui sotto:

Per approfondire cosa farà Euclid, e il contributo italiano, abbiamo scritto degli approfondimenti dedicati:

–> La scienza di Euclid: cosa, come e dove osserverà.

–> Countdown iniziato per il lancio di Euclid: ecco tutto il contributo italiano alla missione.

–> Perché una “Guida completa al telescopio Euclid”?

Rimanere aggiornati

Per rimanere aggiornati sui progressi di lancio, sulle prime fasi della missione, e sulle scoperte scientifiche che farà Euclid, consigliamo l’iscrizione al canale Telegram di Astrospace, in modo da non perdersi nessun articolo sull’esplorazione spaziale –> Canale Telegram di Astrospace.

Consigliamo anche di seguire l’account telegram ufficiale di –> Euclid Italia e quello ufficiale della missione, gestito dall’ESA –> ESA’s Euclid Mission.

E ora, #GoEuclid