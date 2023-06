Ormai ci conoscete: in Astrospace, crediamo nell’importanza del racconto della complessità, soprattutto quella tecnico-scientifica. Abbiamo fatto del racconto e dell’informazione in ambito spaziale i nostri obiettivi primari, in una continua evoluzione che ci ha portati a ideare diversi format, rubriche e attività, per poter parlare di Spazio, innovazione e scienza in modo accessibile, dettagliato, contestualizzato.

Uno di questi format è quello della rubrica “Le guide complete a…”, long form che raccontano singoli argomenti nel loro complesso, cercando di porre l’attenzione sulla loro complessità e interdisciplinarità. Abbiamo quindi deciso di pensare a queste guide come ad un contenuto più fisico, cartaceo, ampio e preciso. Un contenuto che possa raccontare, a cadenza semestrale, un determinato argomento legato allo spazio, in modo preciso, completo, non semplicistico e soprattutto, coinvolgendo il più possibile chi ha lavorato, studiato e approfondito quel progetto.

La seconda guida completa di Astrospace sarà pubblicata a novembre 2023.

La prima di queste Guide in una veste del tutto nuova, è “La Guida completa al Telescopio Euclid“, la cui data di uscita è il 27 giugno 2023. Una pubblicazione interamente dedicata al telescopio spaziale Euclid, progetto ambizioso che rappresenta un vero e proprio balzo in avanti nell’esplorazione cosmologica e astrofisica, il cui lancio è previsto a luglio 2023 con un Falcon 9 di SpaceX e la cui destinazione è il punto lagrangiano L2 del sistema Terra-Sole. Il suo scopo principale è studiare l’energia oscura e la materia oscura, due enigmi fondamentali dell’Universo che ci circonda.

Il telescopio Euclid è uno dei progetti spaziali più attesi e all’avanguardia di tutta Europa, il più complesso telescopio spaziale mai realizzato interamente dall’ESA in termini tecnico-scientifici. Rappresenta lo sforzo di oltre un decennio di ricerca e applicazioni per centinaia di scienziati, ingegneri e tecnici, in una collaborazione internazionale che coinvolge numerosi partner scientifici provenienti da tutto il mondo.

La nostra guida racconta gli aspetti più importanti di questa missione. Parla della sua nascita, dei suoi ambiziosi obiettivi scientifici, della strumentazione all’avanguardia che porterà nello spazio, così come le sfide affrontate dai ricercatori e gli enormi progressi che sono stati fatti per rendere questa missione una realtà.

La parola all’Italia

Un elemento di grande importanza nella missione Euclid è la significativa partecipazione italiana, che ha contribuito in modo determinante allo sviluppo e al successo di questa impresa scientifica senza precedenti. Numerosi istituti di ricerca, università e aziende italiane sono stati coinvolti nella progettazione, nella costruzione e nella gestione di componenti critici di Euclid.

Ed è proprio questo ruolo chiave dell’Italia che abbiamo scelto di approfondire e valorizzare nel nostro volume. Contiene le interviste di primo piano al Project Manager della missione Giuseppe Racca, al capo industriale Paolo Musi del prime contractor Thales Alenia Space Italia, alla Responsabile Volo Umano e Sperimentazione Scientifica dell’ASI Barbara Negri, all’ing. Enrico Suetta di Leonardo. Altre voci coinvolte sono quelle degli scienziati italiani che hanno lavorato e stanno lavorando alla missione, sia nei diversi Science Working Group sia nel segmento di terra, e che analizzeranno i dati di Euclid per sondare i misteri del cosmo.

Speriamo di aver fatto un buon lavoro, di aver reso al meglio l’importanza di questa missione, della sua portata nella ricerca scientifica e del coinvolgimento italiano. E di avervi incuriositi per le prossime Guide (perché arriveranno presto!).

La presentazione della prima Guida Completa al telescopio Euclid

La guida completa al telescopio Euclid è già pre-ordinabile qui, con spedizione gratuita per i prordini. Il costo, pari a 19.00 euro, sarà di 14.00 euro per tutti coloro che sono iscritti al nostro servizio Orbit. Essi trovano un codice sconto apposito a loro dedicato in questa pagina.

Le copie pre-ordinate saranno spedite il 27 giugno, data dell’uscita del libro.

E cos’è un libro, senza nessuno che ne parli? Il 26 giugno alle ore 18:30 presso il Talent Garden di Torino si terrà la prima presentazione di questa guida, con numerosi voci, interventi, e ospiti. All’evento seguirà un momento di convivialità con un rinfresco. Vi aspettiamo per parlare insieme di Euclid, di scienza, di importanza del ruolo italiano ma soprattutto, per dialogare sull’esplorazione spaziale e scientifica del nostro cosmo, che ci coinvolge tutti sempre più da vicino.

L’evento è gratuito previa registrazione obbligatoria, basta cliccare sull’immagine seguente.