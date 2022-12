Stiamo vivendo un periodo di forte slancio verso lo Spazio, non solo grazie a progetti e tecnologie all’avanguardia che stiamo testando e lanciando in orbita. La vera corsa parte dalla ricerca scientifica, dalle sfide ingegneristiche, dagli accordi internazionali, e si spiega attraverso risultati che fanno emozionare e rendono l’umanità sempre più ambiziosa nello svelare i segreti del cosmo di cui siamo parte.

Ora che il Natale si avvicina, per non perdere di vista il settore spaziale e le sue molte e costanti innovazioni, abbiamo pensato di proporvi alcune letture consigliate come regalo a un amico o familiare. Perché alla fine, i libri sono sempre il regalo migliore. Esplorazione spaziale, astronautica e astrofisica in una lista di dieci titoli in grado di trasportare il lettore attraverso la storia di chi lo Spazio lo fa e lo vive (o lo ha vissuto) ogni giorno.

Abbiamo identificato per ognuno dei libri un numero da 1 a 10 per indicarne la complessità di lettura, dove un numero 1 indica che il libro è dedicato a tutti, anche agli appassionati più giovani, mentre un 10 indica un testo più complesso, dedicato a chi vuole approfondire qualche aspetto della materia.

“Breve storia dello Spazio. Avventure e scoperte di uomini e robot” di Giovanni Caprara

Una delle più grandi conquiste dell’uomo nel ventesimo secolo è il volo spaziale, che ora permette di uscire dalla Terra, mettere piede su un altro corpo celeste ed esplorare il misterioso cosmo là fuori. Il libro racconta la storia di sonde interplanetarie, satelliti astronomici, interessanti scoperte e ricerche entusiasmanti attraverso i personaggi che ne sono protagonisti. Il tutto cogliendo i passi fondamentali di un’avventura e di un’esplorazione che nata tra l’Europa e gli Stati Uniti ora coinvolge anche gli altri continenti, in un grande viaggio condiviso, dalla Terra allo spazio.

–> Qui lo puoi comprare su Amazon.

–> Qui puoi leggere la recensione completa.

–> Complessità: 7

“Le mie risposte alle grandi domande” di Stephen Hawking

Dalla natura dei buchi neri all’origine del tempo, fino alla ricerca di un senso per la nostra esperienza su questo sperduto pianeta, ai confini di una remota galassia sospesa nell’impressionante vastità del cosmo. L’autore sfida quest’intricata matassa, cercando di districare con acume e coraggio i misteri dell’Universo e di rispondere alle “grandi domande”, scientifiche ed esistenziali, che hanno accompagnato non solo la sua vita, ma buona parte della storia della nostra civiltà.

–> Qui lo puoi comprare su Amazon.

–> Complessità: 7

“Dove sono tutti quanti? Un viaggio tra stelle e pianeti alla ricerca della vita” di Amedeo Balbi

Una delle domande da vertigini che l’uomo ancora oggi si pone è se siamo o no soli nell’Universo. La scienza ha fatto formidabili balzi in avanti e oggi abbiamo molti elementi nuovi per orientarci in quel luogo pieno di mistero e meraviglia che è il cosmo in cui viviamo. Questo libro è un volo emozionante, con qualche deviazione tra filosofia e storia della scienza, alla scoperta di queste ultime conquiste.

–> Qui lo puoi comprare su Amazon.

–> Qui puoi leggere la recensione completa.

–> Complessità: 6

“Breve storia di (quasi) tutto” di Bill Bryson

Quanto è grande il nostro pianeta? Come è fatto? Quali leggi ne governano il moto, la natura e i fenomeni? In questo volume, l’autore accompagna il lettore in un viaggio nel mondo del sapere scientifico, per narrarci la storia dell’Universo e farci comprendere la teoria della relatività e le sue conseguenze, i segreti del Big Bang, le leggi dell’evoluzionismo, la comparsa dell’uomo sulla terra, la doppia elica del DNA e molto altro. Con una scrittura ironica e spigliata, l’autore ci fa incontrare le personalità che hanno fatto e stanno facendo la storia della scienza, arricchendoci di aneddoti e curiosità.

–> Qui lo puoi comprare su Amazon.

–> Complessità: 5

“La sfrontata bellezza del cosmo. Un viaggio tra i misteri dell’Universo attraverso le immagini dell’invisibile” di Licia Troisi

Che usi gli occhi, un telescopio o che capti i raggi gamma emessi dai corpi celesti, quello che ottiene l’astronomo sono sempre immagini da studiare. Tra queste, alcune hanno fatto la storia dell’astronomia, altre anche quella della società e del costume. Sono diventate iconiche, le conosciamo tutti anche se spesso non ne capiamo il significato. E in questo volume l’autrice ci accompagna in un viaggio proprio tra queste immagini: le più famose, le più belle o semplicemente quelle che hanno colpito di più la nostra fantasia.

–> Qui lo puoi comprare su Amazon.

–> Qui puoi leggere la recensione completa.

–> Complessità: 4

“100 fatti incredibili sullo Spazio” di Smart Facts Enciclopedia

Un volume dedicato a 100 fatti incredibili sullo Spazio che racconta diverse curiosità tra alieni, durata dei giorni su altri pianeti, il costo di una tuta spaziale, i record del pianeta Giove, perché togliersi i calzini nello spazio è pericoloso… e molto altro! Un libro adatto a tutte le età, ma sicuramente dedicato ai più piccoli, ma che mette a disposizione del lettore un arsenale praticamente infinito per lasciare di stucco parenti e amici, sorprendere qualcuno o semplicemente rompere il ghiaccio in una conversazione tra appassionati di spazio e galassie.

–> Qui lo puoi comprare su Amazon.

–> Complessità: 2

“Forever young: una vita per lo Spazio” di John W. Young e James R. Hansen

L’autobiografia dell’astronauta John W. Young, uno degli astronauti americani più incredibili della storia. Forse meno conosciuto di Neil Armstrong, o di Buzz Aldrin, primi uomini sulla Luna, ma nessuno ha interpretato la carriera da astronauta e da dipendente della NASA come una vera e propria scelta di vita come ha fatto Young.

–> Qui lo puoi comprare su Amazon.

–> Qui puoi leggere la recensione completa.

–> Complessità: 7

“Il cielo intorno a noi. Viaggio dalla Terra ai confini dell’ignoto per capire il nostro posto nell’Universo” di Margherita Hack

Una guida dell’Universo, corredata da fotografie, per svelarci i misteri e lo spettacolo del cosmo. Una sorte di atlante, opera di una grande scienziata, per chi vuole approfondire in maniera scolastica e non da esperti. Ottimo libro per bambini e ragazzi o chi si approccia per la prima volta allo spazio.

–> Qui lo puoi comprare su Amazon.

–> Complessità: 5

“Farsi spazio. Storie e riflessioni di un astronauta con i piedi per terra” di Paolo Nespoli

Partendo dai sogni di un bambino che vorrebbe fare l’astronauta e proseguendo fra gli ostacoli e le sfide che l’hanno condotto finalmente a bordo della ISS, quella di Paolo Nespoli è un’esperienza non comune, ma sempre caratterizzata dagli stessi interrogativi con cui tutti ci confrontiamo e a cui, in questo libro, l’astronauta italiano prova a dare le sue risposte, spronando il lettore a scoprire le proprie. Un libro per riflettere sulla propria rotta, per aiutare a vedere le cose in modo diverso, riconoscere le opportunità e focalizzarsi su come sfruttarle al massimo nella vita.

–> Qui lo puoi comprare su Amazon.

–> Qui puoi leggere la recensione completa.

–> Complessità: 5

Endurance. Un anno nello spazio, una vita di scoperte

Endurance è la biografia di un anno. Questo è quanto è durata l’avventura dell’astronauta Scott Kelly a bordo della Stazione Spaziale Internazionale fra il 2014 e il 2015. Una missione di lunga durata che è servita per sperimentare una permanenza prolungata nello spazio, quando solitamente le missioni durano 6 o 8 mesi al massimo. In questo libro l’astronauta ripercorre non solo quell’anno, ma anche tutta una carriera, fra le più ammirate nel corpo di astronauti americano. Un libro scritto con il cuore, pieno di aneddoti e spiegazioni affascinanti sulla vita in orbita.

–> Qui lo puoi comprare su Amazon.

–> Complessità: 6

Viaggiare nello spaziotempo. La scienza di Interstellar

Grazie alla consulenza dell’astrofisico e premio Nobel Kip Thorne gli eventi sbalorditivi a cui assistiamo nel film Interstellar sono una rappresentazione scientificamente corretta di quello che gli esseri umani potrebbero affrontare in un’esplorazione dello spaziotempo. Dai dischi di accrescimento alle singolarità, dalla gravità quantistica alle anomalie gravitazionali, passando per la quinta dimensione e il tesseratto di Nolan, Thorne spiega in modo divulgativo e coinvolgente le grandi questioni del tempo e dello spazio in chiave interstellare, stimolando come non mai il nostro senso della meraviglia e dell’avventura.

–> Qui lo puoi comprare su Amazon.

–> Complessità: 8