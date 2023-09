Mancano meno di 30 giorni all’apertura della finestra di lancio per la missione Psyche della NASA, che inizia giovedì 5 ottobre e si conclude mercoledì 25 ottobre 2023. Dopo una serie di rinvii, la missione è ormai prossima alla partenza, attualmente prevista per il 5 ottobre alle 16:38 italiane a bordo di un Falcon Heavy di SpaceX, dal Launch Complex 39A.

La sonda è diretta verso l’omonimo asteroide, 16 Psyche, ricco di metalli. La missione avrà infatti come obbiettivo principale lo studio dettagliato dell’asteroide per comprendere i nuclei di ferro da cui si formano anche i pianeti.

Attualmente pannelli solari della sonda sono stati ripiegati, 1085 kg di gas xeno neutro sono stati caricati e tutti e quattro i propulsori hanno superato i test finali. Gli ingegneri hanno confermato che l’antenna ad alto guadagno è impostata per trasmettere dati e che il software è testato e pronto. Gli strumenti scientifici (un imager multispettrale, un magnetometro e uno spettrometro di raggi gamma e neutroni) hanno superato gli ultimi test e sono ormai pronti ad iniziare la loro missione scientifica.

Entro due settimane, i tecnici inizieranno a incapsulare la sonda nella carenatura del vettore, che sarà poi spostato nelle strutture SpaceX al Kennedy Space Center, in Florida.

Il viaggio verso l’asteroide

Il viaggio di Psyche sarà lunghissimo, circa 2.4 miliardi di chilometri. Dopo essere sfuggita alla gravità terrestre, la sonda inizierà una crociera di ben sei anni verso l’asteroide.

Per raggiungerlo, Psyche eseguirà un percorso a spirale, illustrato nel grafico sottostante, aggiornato per il lancio previsto a ottobre 2023. I periodi di test per la dimostrazione della tecnologia DSOC (Deep Space Optical Communications) della NASA sono indicati con punti rossi, mentre le tappe principali della missione sono etichettate.

La sonda sfrutterà la gravità di Marte per aumentare la sua velocità, e cambiare così traiettoria senza utilizzare molto propellente (manovra gravity assist). Poi viaggerà nella Fascia Principale di asteroidi, tra Marte e Giove, dove si prevede che la gravità dell’asteroide 16 Psyche catturerà la sonda nel luglio 2029. Le operazioni orbitali inizieranno nell’agosto 2029 (contrassegnato come Psyche Arrival).

Psyche trascorrerà circa 26 mesi in orbita attorno all’asteroide. Inizierà con un’orbita ad alta quota (A, nel grafico) e si abbasserà gradualmente fino all’orbita D, mentre conduce le sue indagini scientifiche. La progressione delle orbite avverrà in base alla quantità di luce solare che illumina la superficie dell’asteroide durante l’osservazione, e al tipo di scienza che può essere svolta.