Ma cosa possiamo dire riguardo al libro? È il risultato della mia appassionata convinzione che un giorno gli umani invieranno i propri discendenti a vivere su un pianeta in orbita attorno a un’altra stella… “In viaggio tra le stelle” vuole essere un libro di facile lettura, accessibile e comprensibile da tutti, non solo da scienziati e ingegneri… Questo libro è pensato per le persone che per davvero renderanno possibili i viaggi qui descritti, per chi dovrà impegnarsi… Non viaggeremo mai verso le stelle se la società non darà sostegno a questa impresa. E la società siamo tutti noi.

Inizia così “In viaggio tra le stelle. Guida alle esplorazioni spaziali di oggi e di domani” di Les Johnson, fisico, autore e tecnologo della NASA, edito da Apogeo Editore. Il libro, oltre che per la copertina che richiama la volta celeste, si distingue sin da subito per il suo approccio dinamico e coinvolgente nel trattare le possibilità e le sfide dei viaggi nello spazio interstellare. Allo stesso tempo, l’autore stesso si distingue sin dall’inizio per l’entusiasmo con cui comunica quella che per lui è una vera e propria missione divulgativa.

Uno dei temi di maggior fascino trattati dall’autore è quello delle lenti gravitazionali solari e del loro potenziale utilizzo non solo per scopi di osservazione, ma anche di comunicazione. Un’idea tanto brillante quanto affascinante, che ha aperto nuove prospettive sulle nostre capacità future. Ma non è solo questo che rende “In viaggio tra la stelle” un libro degno di attenzione. Ciò che lo distingue è la sua capacità di fondere narrativa e scienza in un mix avvincente, trasportando il lettore in un viaggio che spazia dalle tecnologie attuali fino alle ipotesi più audaci della fantascienza.

Il libro, con una serietà che rispecchia la vastità degli spazi cosmici, affronta le sfide tecniche che inevitabilmente sorgono lungo il percorso verso le stelle. Johnson esplora le molteplici alternative alla propulsione convenzionale, scrutando i confini della fisica e della tecnologia moderne.

Tra queste opzioni spiccano le vele solari, simbolo di una nuova era nell’esplorazione spaziale. Così come le visioni rivoluzionarie proiettate dal progetto Breakthrough Starshot: un programma scientifico volto alla ricerca di segnali provenienti dallo spazio e inviati da eventuali civiltà extraterrestri.

Johnson si addentra nei vari sistemi di propulsione, esaminando i pro e i contro di ciascuno. Dalle tecniche convenzionali alle soluzioni più esotiche, il tutto talvolta approfondito da immagini esplicative. Un esempio eclatante è il Progetto Orion, una proposta che utilizza bombe nucleari per spingere il razzo nello spazio. Un’idea tanto folle quanto affascinante, che tuttavia si scontra con le sfide pratiche legate alla radioattività.

Ma l’autore non si ferma qui. Esplora anche concetti ancora più audaci, come il motore a curvatura di Alcubierre e i tunnel spaziali, che potrebbero offrire soluzioni per viaggiare a velocità prossime a quella della luce o addirittura esplorare altri universi. Tuttavia, come sottolinea con saggezza, queste idee non sono prive di sfide e incognite, rimanendo al momento nella sfera della mera speculazione.

Personalmente, ho apprezzato molto la varietà di temi trattati nel libro, dalla scienza rigorosa alla speculazione più selvaggia della fantascienza. Comprendo e condivido anche le riserve espresse dall’autore riguardo alle sfide pratiche che queste idee incontrano. Ho trovato solo un po’ ridondanti in alcune parti le note personali con i pareri dell’autore, rispetto a quanto descritto.

Tuttavia, nel complesso l’esperienza di leggere questo saggio è un viaggio molto coinvolgente. Se da un lato il libro offre uno sguardo affascinante sul futuro dell’esplorazione spaziale, dall’altro potrebbe far emergere interrogativi sulla nostra capacità attuale di tradurre questi sogni in realtà tangibile. L’entusiasmo per i viaggi interstellari è palpabile, ma si accompagna alla consapevolezza delle immense sfide che ci attendono.

“In viaggio tra le stelle” è un’opera sorprendente, capace di stimolare la mente del lettore e di aprire nuove prospettive sul futuro dell’esplorazione spaziale. Johnson ci ricorda che ogni grande avventura inizia con un primo passo coraggioso, e che il futuro dell’esplorazione spaziale dipende dalla nostra capacità di sognare in grande e di perseguire i nostri ideali con inarrestabile determinazione.

Il libro solleva lo sguardo verso il cielo, invitandoci a contemplare le infinite possibilità dell’Universo che ci circonda. Se siete appassionati di spazio e avventura, questo libro merita un posto nella vostra biblioteca, perché rappresenta un inno alla tenacia umana e alla voglia di scoprire ciò che giace al di là delle stelle più lontane.

