L’azienda spaziale Axiom Space ha annunciato oggi di aver concluso un round Series-C di 350 milioni di dollari. Il finanziamento è guidato da Aljazira Capital e da Boryung Co. Ltd. insieme a tutta una serie di altri investitori minori.

Con questo round Axiom Space ha ottenuto 505 milioni di dollari totali di finanziamenti e oltre 2.2 miliardi di dollari in contratti con i clienti. Axiom Space ha comunicato che con questo round è diventata l’azienda spaziale ad aver raccolto più fondi nel 2023 dopo SpaceX.

Michael Suffredini, CEO di Axiom Space, ha così commentato questo nuovo round: “[…] Stiamo lavorando per servire gli innovatori nel campo della medicina, della scienza dei materiali e delle infrastrutture in orbita, che rappresentano una domanda di miliardi di dollari nel prossimo decennio. Stiamo costruendo sull’eredità della Stazione Spaziale Internazionale, sfruttando i pilastri costruiti in orbita bassa più di due decenni fa, per sostenere ora una fiorente economia spaziale globale”.

L’azienda americana sta crescendo particolarmente negli ultimi anni, soprattutto grazie alla realizzazione delle missioni Ax verso la ISS (la terza sarà lanciata ad inizo del 2024) e nuovi contratti con la NASA. Queste missioni, svolte con una capsula Dragon, trasportano astronauti commerciali sulla Stazione Internazionale, e sono attualmente l’unico modo per raggiungere lo spazio per astronauti non regolari e privati cittadini.

Recentemente Axiom Space è stata anche selezionata per fornire le tute extraveicolari del programma Artemis, un contratto da 1.26 miliardi di dollari. Il programma principale rimane la costruzione della Axiom Space Station, i cui primi moduli saranno agganciati alla ISS, prima di separarsi e diventare autonomi nel 2031. Il primo di questi elementi è attualmente previsto al lancio per il 2026.

I nuovi investitori di Axiom Space sono Aljazira Capital e la società Boryung, che ha già partecipato ad alcuni round precedenti della società spaziale americana. Aljazira Capital è un fondo dell’Arabia Saudita, uno dei più grossi del Paese che investe in diversi settori.