“Navighiamo tra punti di riferimento che cambiano, convinzioni lasciate alle spalle, osservazioni che ci sorprendono, tecnologie che evolvono. Impazienti. In attesa di altre misure, di domande inedite e di nuove intuizioni”. Così descrive l’umanità Ersilia Vaudo, astrofisica di Gaeta che dal 1991 lavora all’ESA, nel suo saggio Mirabilis. Cinque intuizioni che hanno rivoluzionato la nostra idea di Universo, edito da Einaudi.

La dott.ssa Vaudo, presidente e co-fondatrice dell’Associazione Il Cielo itinerante che promuove l’alfabetizzazione scientifica di bambine/i di zone ad alto rischio di abbandono scolastico, ha costruito un testo divulgativo molto interessante. In esso ha raccolto cinque grandi idee della fisica e dell’astrofisica che hanno cambiato radicalmente la nostra concezione del cosmo a cui apparteniamo. Soffermandosi proprio sulla rivoluzione che hanno generato, in termini di comprensione del mondo che ci circonda e di nuove ipotesi da verificare.

“Mirabilis” è un vero e proprio viaggio attraverso i misteri dell’Universo. Ripercorre le scoperte, come il concetto di gravità, di relatività, di antimateria, che hanno sfidato la nostra comprensione del cosmo. E che hanno spinto i grandi scienziati a rivedere teorie, leggi, ipotesi, conferme.

Con un linguaggio incalzante e descrittivo, l’autrice spiega in modo chiaro e coinvolgente concetti talvolta molto complessi di fisica e cosmologia, tentando di rendere l’opera una lettura alla portata di tutti. Forse alla portata di tutti non è davvero, perché alcuni tratti del libro contengono formule matematiche e ragionamenti fisici che stonano un po’ con la struttura d’insieme, per un lettore che non conosce ciò di cui si sta parlando. Tuttavia, si avverte tutta la passione che la dott.ssa Vaudo mette nel raccontare storie del nostro Universo.

Il libro, infatti, non è solo un saggio scientifico. Contiene molti ragionamenti più filosofeggianti, quasi poetici. Richiama riflessioni profonde e sradicate rispetto al razionalismo scientifico che permea le spiegazioni più difficili da digerire. La dott.ssa Vaudo ripercorre insieme al lettore la formulazione della legge di gravitazione universale di Newton, i dubbi di Einstein, lo stupore di Zwicky. E lo fa mettendo il lettore nei loro panni, spingendolo a capire quanto le idee (e le successive conferme) di questi e altri scienziati siano state totalmente rivoluzionarie.

Forse non di interesse per il grande pubblico, a mio parere l’opera resta comunque un ottimo punto di partenza per chi volesse approfondire le grandi domande a cui gli scienziati si sono trovati a rispondere, le loro ipotesi e il lungo lavoro a cui hanno condotto. Per giungere ai giorni nostri, dove sappiamo che lo spazio e il tempo sono indissolubilmente legati, che il 95% dell’Universo ci è ancora sconosciuto, che esiste l’antimateria e che siamo legati al suolo dalla gravità, ma ogni giorno scopriamo nuovi misteri da svelare. E che potrebbero cambiare completamente le carte in tavola ancora una volta.

