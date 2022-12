Dopo oltre quattro anni di raccolta di dati scientifici su Marte, si conclude la missione InSight della NASA. I controlli di missione presso il JPL hanno perso ogni contatto con il lander e concluso che le batterie a energia solare del veicolo devono essersi esaurite.

Abbreviazione di Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport, InSight si proponeva di studiare l’interno di Marte nelle sue profondità. I dati del lander hanno fornito dettagli sugli strati interni del pianeta, i resti sotto la superficie della sua dinamo magnetica estinta, le condizioni meteorologiche e l’attività sismica.

In precedenza, la NASA aveva deciso di dichiarare conclusa la missione se il lander avesse mancato due tentativi di comunicazione. L’agenzia continuerà comunque ad ascoltare un segnale dal veicolo spaziale, per ogni evenienza, ma a questo punto è considerato improbabile sentirlo “parlare” nuovamente. L’ultima volta che InSight ha comunicato con la Terra è stato il 15 dicembre 2022, inviando uno scatto con il suo ultimo tweet.

My power’s really low, so this may be the last image I can send. Don’t worry about me though: my time here has been both productive and serene. If I can keep talking to my mission team, I will – but I’ll be signing off here soon. Thanks for staying with me. pic.twitter.com/wkYKww15kQ

— NASA InSight (@NASAInSight) December 19, 2022