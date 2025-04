Una nuova cometa è in arrivo nei nostri cieli. Si chiama C/2025 F2 (SWAN), soprannominata la “cometa di Pasqua” ed è stata scoperta alla fine di marzo 2025 grazie alle immagini raccolte dallo strumento SWAN (Solar Wind Anisotropies) a bordo della sonda SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) di NASA e Agenzia Spaziale Europea (ESA).

L’osservazione iniziale è stata effettuata dall’astrofilo australiano Michael Mattiazzo, noto per aver individuato numerose comete proprio tramite i dati di SWAN. Dopo la conferma ufficiale l’8 aprile da parte del Minor Planet Center dell’Unione Astronomica Internazionale, la cometa ha ricevuto la designazione C/2025 F2 (SWAN).

Attualmente visibile nelle ore che precedono l’alba, la cometa si trova bassa sull’orizzonte nord-orientale e si muove rapidamente nel cielo. Il suo perielio, ovvero il punto più vicino al Sole lungo l’orbita, è previsto per l’1 maggio.

Cosa sappiamo finora di C/2025 F2 (SWAN)

C/2025 F2 (SWAN) ha sorpreso gli astronomi con un’improvvisa impennata di luminosità nei primi giorni di aprile 2025. Il 3 aprile era stimata attorno alla magnitudine 10.6, ancora visibile solo con strumenti adeguati, ma già mostrava una coda crescente.

Già il giorno dopo, osservazioni da diversi punti del mondo hanno evidenziato un rapido aumento di luminosità e un’estensione maggiore della coda, fino a oltre un grado e mezzo nel cielo. Tra il 5 e il 6 aprile la cometa ha subito un outburst, ovvero un’esplosione di attività, raggiungendo magnitudine 8.1–8.6 e rendendosi visibile anche con piccoli telescopi o binocoli.

Nel cielo di aprile si muove tra le costellazioni del Pegaso e di Andromeda, visibile poco prima dell’alba verso est/nord est. Il 13 aprile passerà vicino alla brillante stella Alpheratz, offrendo un buon riferimento per individuarla. La sua evoluzione resta incerta: potrebbe diventare visibile a occhio nudo entro maggio, raggiungendo una magnitudine stimata tra 5 e 3.6, ma le stime dipendono anche da possibili nuovi outburst.

Dal punto di vista orbitale, C/2025 F2 (SWAN) ha un’orbita quasi parabolica e proviene dalle regioni più remote del Sistema Solare. Ha impiegato circa 35 000 anni per arrivare fino a noi, partendo da una distanza di circa 3400 unità astronomiche. Il suo punto di massimo avvicinamento al Sole (perielio) sarà a sole 0.333 UA, molto vicino all’orbita di Mercurio. Dopo il passaggio, impiegherà decine di migliaia di anni per tornare.

La vedremo ad occhio nudo?

Attualmente visibile nelle prime ore del mattino, bassa sull’orizzonte nord-est tra le stelle di Pegaso, in Italia la cometa C/2025 F2 (SWAN) si osserva meglio attorno alle 4:55, quando raggiunge un’altezza di circa 10 gradi. Tuttavia, le condizioni non sono ideali: la cometa si alza proprio mentre inizia ad albeggiare.

Buone notizie arrivano però dagli ultimi sviluppi: la cometa si sta lentamente spostando verso nord, passando dal cielo mattutino a quello serale. Tra il 24 e il 25 aprile dovrebbe diventare visibile anche dopo il tramonto, in condizioni più comode per l’osservazione. Già ora, la chioma verde brillante è ben visibile con strumenti amatoriali, e molti astrofili stanno documentando l’evoluzione dell’oggetto.

Il passaggio al perielio, cioè il massimo avvicinamento al Sole, avverrà l’1 maggio, a circa 50 milioni di km dalla nostra stella. In quella fase, la cometa potrebbe raggiungere una magnitudine tra 4.5 e 5: abbastanza luminosa da essere visibile a occhio nudo in cieli bui, lontano da fonti di inquinamento luminoso. Gli esperti restano però cauti: è ancora presto per prevedere la luminosità massima, ma il recente aumento di brillantezza lascia ben sperare.

In ogni caso, un binocolo sarà l’alleato migliore per non perdere questo affascinante incontro con la C/2025 F2 (SWAN).

