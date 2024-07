Oggi, 2 luglio 2024, il ministro dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini ha firmato a Olbia in Sardegna un’intesa con il viceministro spagnolo della scienza, ricerca e innovazione Juan Cruz Cigudosa. L’accordo prevede il sostegno della Spagna alla proposta italiana di costruire in Sardegna l’Einstein Telescope (ET), un grande interferometro sotterraneo per la ricerca di onde gravitazionali.

Con questa firma si rafforzano la proposta e la volontà dell’Italia di ospitare l’infrastruttura di ET. Il Governo sta attualmente sostenendo il progetto con un impegno finanziario di 950 milioni.

L’accordo tra Italia e Spagna rappresenta un importantissimo riconoscimento internazionale del valore della proposta italiana a ospitare #EinsteinTelescopeIT, che si fonda sulla qualità del sito sardo e sull’esperienza della comunità scientifica italiana nelle #OndeGravitazionali https://t.co/JbhsRpQlbd — Antonio Zoccoli (@zoccoli_antonio) July 2, 2024

Einstein Telescope in Italia

ET è il progetto di un osservatorio di onde gravitazionali di terza generazione, che “ascolterà” l’Universo alla ricerca di onde gravitazionali emesse da fenomeni molto energetici, come la collisione di buchi neri. Osserverà un volume almeno 1000 volte superiore rispetto ai rivelatori attuali, Virgo e LIGO. Si tratta di un interferometro sotterraneo di forma triangolare, il più grande mai costruito finora.

Lo European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI), agenzia responsabile di indicare ai governi europei le priorità di ricerca scientifica, ha inserito nel 2021 ET nella road map dei progetti ritenuti validi e da mandare avanti. Il costo si aggira attorno a 1.9 miliardi di euro.

Attualmente i candidati a ospitare ET sono tre:

Il sito Sos Enattos a Nuoro, in Sardegna. Nel Limburg al confine fra Olanda, Belgio e Germania. L’Ungheria.

Il sito italiano presenta caratteristiche ottimali per via di un basso rumore sismico, della solidità e stabilità della roccia e della scarsa presenza di falde acquifere e quindi possibili infiltrazioni. La candidatura della Regione Sardegna a ospitare il Centro Europeo per l’Osservatorio delle onde gravitazionali è sostenuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con un Protocollo d’intesa firmato dal MIUR, dalla Regione, dall’INFN e dall’Università di Sassari.

I termini dell’accordo

Questo accordo di cooperazione scientifica sottoscritto oggi tra Italia e Spagna rappresenta un importante riconoscimento internazionale del valore della proposta, come ha spiegato il presidente INFN Antonio Zoccoli. Proposta fondata non solo sulle caratteristiche ottimali e la qualità del sito sardo che ospiterebbe ET, ma anche sulla competenza ed esperienza della comunità scientifica italiana in quest’ambito di ricerca.

Italia e Spagna hanno sottoscritto un memorandum of understanding, con cui si impegnano a rafforzare il proprio rapporto di collaborazione attraverso una serie di diverse attività. Il nostro Paese per esempio supporterà la realizzazione nel Paese iberico del progetto IFMIF-DONES, una sorgente di neutroni a sito unico dedicata ai materiali innovativi per la fusione nucleare, inserita nella road map 2018 dall’ESFRI.

Questo il sito italiano ufficiale dell’Einstein Telescope.

