A Venezia dal 15 al 17 maggio il protagonista sarà lo spazio. Nella storica città lagunare, si terrà la prima edizione dello Space Meeting Veneto, la prima fiera internazionale della città interamente dedicata alla Space Economy. Si tratta di un evento unico, importante per un territorio come quello Veneto che necessita di una svolta industriale nell’alta tecnologia, e che ha le ambizioni e la volontà per farlo nel settore spaziale.

Lo Space Meeting si dividerà in tre giornata. La prima, il 15 maggio, si terrà completamente alla Fondazione Giorgio Cini, sull’Isola di San Giorgio Maggiore, a Venezia. In questa giornata, chiamata Investing in Space and Aeronautics, il focus sarà il settore degli investimenti nel settore. L’obiettivo fondamentale per far crescere tutto l’ecosistema spaziale, non solo Veneto, sarà nei prossimi anni proprio quello di attrarre investimenti anche dall’estero.

La seconda giornata, il 16 maggio, lo Space Meeting si sposterà al Terminal 103, di Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. La giornata, chiamata Space Suppliers Summit, è dedicata agli sviluppi più recenti delle tecnologie spaziali, con conferenze di aziende venete, ma non solo, del settore. Infine, la terza giornata ospiterà anche lo Space Wine & AgriTech Expo, giornata con diversi panel di Università e aziende impegnate nello sviluppo di nuove tecnologie per il settore AgriTech.

Lo Space Meeting Veneto è promosso dalla Regione Veneto e dalla Rete Innovativa Regionale AIR – che porterà nel capoluogo veneto i più importanti operatori globali della Space Economy. Tre giornate con tre diversi focus tematici, che vedranno la partecipazionedi 122 aziende del settore aerospazio provenienti da 15 paesi diversi, 100 buyers italiani e internazionali e 25 startup europee. Saranno circa 150 i relatori che si alterneranno in incontri e roundtable.

Il culmine dell’evento sarà la presentazione del nuovo Business Incubation Center (BIC) che l’Agenzia Spaziale Europea ha scelto di costituire proprio a Sarcedo (Vicenza) presso Officina Stellare, uno dei partner fondatori della rete aerospaziale Veneta, in stretta collaborazione con il parco scientifico tecnologico Galileo. Si tratta del terzo BIC che l’ESA apre in Italia, dopo quello di Roma e di Torino.

Astrospace.it è media partner dello Space Meeting Veneto. I nostri autori saranno presenti all’evento e seguiranno sui social di Astrospace.it i principali panel ed eventi.