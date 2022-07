Ieri, 27 luglio 2022, la NASA ha presentato al mondo una modifica strutturale della missione Mars Sample Return. Essa ha lo scopo di recuperare da Marte i campioni di rocce, polveri e atmosfera che sta raccogliendo Perseverance, per poi riportarli sulla Terra. Proprio Perseverance è il principale elemento di questa missione, e ora lo è diventato ancora di più.

La principale modifica apportata alla struttura di MSR consiste infatti nell’eliminare il secondo rover, che avrebbe dovuto raccogliere i campioni e portarli ad un lander. Sarà invece proprio Perseverance ad eseguire questa operazione, supportato da due droni simili ad Ingenuity. Eliminando il secondo rover, la NASA ha eliminato anche il secondo lander, due elementi che necessitavano di un lancio dedicato da Terra.

Queste modifiche sono dovute principalmente alle grandi prestazioni ottenute dai due mezzi su Marte, che hanno garantito i presupposti per la riuscita della missione nella nuova versione. Perseverance infatti, dovrà resistere ancora parecchi anni, almeno fino al 2030, mentre i due droni dovranno essere progettati da zero, sulla base di Ingenuity. Essi saranno dotati anche di piccole ruote, e un braccio robotico. In questo modo potranno atterrare vicino a dei campioni rilasciati da Perseverance, avvicinarsi, raccoglierli e ritornare in volo al lander.

La nuova timeline

Da un punto di vista cronologico le cose non sono cambiate più di tanto. Nell’autunno 2027 è previsto il lancio del Earth Return Orbiter la sonda che raccoglierà la capsula in arrivo dalla superficie marziana, e la riporterà sulla Terra. Questo lancio sarà effettuato dall’ESA. Nella primavera del 2028 è invece previsto il lancio del Sample Retrieval Lander, con a bordo i due droni e il braccio robotico europeo. Infine, nel 2033 è previsto l’arrivo dei campioni sulla Terra.

Riassumendo, i componenti attuali della missione Mars Sample Return sono:

Perseverance : raccoglierà i campioni e li porterà al Sample Retrieval Lander – NASA

: raccoglierà i campioni e li porterà al Sample Retrieval Lander – NASA Sample Retrieval Lander: Conterrà il MAV, il vettore per riportare in orbita i campioni, due diversi droni per raccogliere altri campioni, e il braccio robotico europeo che sposterà i campioni da Perseverance e da i droni all’interno della capsula. NASA + ESA

Conterrà il MAV, il vettore per riportare in orbita i campioni, due diversi droni per raccogliere altri campioni, e il braccio robotico europeo che sposterà i campioni da Perseverance e da i droni all’interno della capsula. NASA + ESA Earth Return Orbiter: Fornirà comunicazioni, supporto logistico e la sonda per riportare i campioni sulla Terra – ESA

Durante la conferenza stampa della NASA, è stato chiesto il motivo di questa modifica, e se centra la nuova missione di recupero di campioni da Marte annunciata dalla Cina. Con queste modifiche, hanno affermato i dirigenti della missione, si potrà risparmiare sul costo totale della missione, e diminuire i rischi. Hanno però ripetuto che tutte le variazioni sono state guidate dagli obbiettivi scientifici, e non da rivalità internazionali.

Modifiche al ruolo europeo

Con questa modifica si sta per concludere la fase di progettazione concettuale della missione, definita Fase A. Ad ottobre 2022 dovrebbe poi iniziare la seconda fase, quella di progettazione preliminare. Questa durerà 12 mesi e porterà alla costruzione dei primi prototipi. A fine novembre inoltre, ci sarà la nuova ministeriale dell’ESA, dove si riuniranno i rappresentanti dei Paesi membri dell’Agenzia Spaziale Europea.

In questa occasione si confermeranno i contributi europei alla missione MSR, che ora non comprendono più il Fetch Rover, la principale componente eliminata in questa nuova versione della missione. Esso doveva essere costruito da Airbus in Inghilterra. A Novembre verrà inoltre discussa la sorte del rover europeo Rosalind Franklin, che doveva partire verso Marte a fine 2022, prima che la collaborazione con la Russia venisse cancellata.

Durante la conferenza dedicata alla missione Mars Sample Return, alla NASA hanno confermato le discussioni con l’Europa per una nuova collaborazione per portare su Marte il rover di ExoMars. Gli aggiornamenti saranno però vincolati alle decisioni prese alla ministeriale dell’ESA a novembre.

