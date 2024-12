Ogni anno il 16 dicembre l’Italia celebra la Giornata Nazionale dello Spazio, un’iniziativa istituita nel 2021 e promossa dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, istituzioni accademiche e realtà industriali.

La giornata è pensata per sensibilizzare sull’importanza delle attività spaziali e sul loro impatto nella vita quotidiana, e mira a coinvolgere il pubblico di tutte le età, con un’attenzione particolare verso i giovani e gli studenti. Gli obiettivi principali sono divulgare il valore dello spazio per la scienza, la tecnologia e la società, ispirare nuove generazioni di scienziati e ingegneri, e sottolineare l’importanza del contributo italiano nei programmi spaziali internazionali.

Si tiene il 16 dicembre poiché è una data che ricorda il lancio del San Marco 1, il primo satellite italiano messo in orbita nel 1964. Questo storico evento ha reso l’Italia il terzo paese al mondo a raggiungere lo spazio, consolidando il suo ruolo nel panorama spaziale internazionale.

Quest’anno cade il 60esimo anniversario dal lancio del San Marco 1, e come ogni anno, per la Giornata Nazionale dello Spazio, si organizzano numerose attività, tra cui conferenze, laboratori, mostre e incontri con esperti del settore. In questo articolo abbiamo raccolto una lista dei principali.

-> 60 anni dell’Italia nello spazio: dal lancio del satellite San Marco alla corsa alla Luna e a Marte

Roma – 16 dicembre, dalle 9:30 alle 12:30. Organizzatore: Agenzia Spaziale Italiana.

Evento speciale presso la sede ASI di Roma Tor Vergata, rivolto principalmente a studenti delle scuole secondarie di secondo grado, che prevede interventi di divulgatori scientifici, collegamenti internazionali e l’inaugurazione di una mostra fotografica dedicata al progetto San Marco. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming per permettere una partecipazione più ampia. Qui maggiori informazioni.

-> L’Astronomia vista dalla Specola

Padova – 16 dicembre, dalle 17:00. Organizzatore: INAF Padova.

In un evento presso la Specola di Padova, moderato dalla giornalista Katy Mandurino, dialogheranno i direttori dell’Osservatorio Astronomico di Padova degli ultimi 40 anni: Cesare Barbieri, Gianfranco De Zotti, Mssimo Calvani, Enrico Cappellaro, Massimo Turatto, Roberto Ragazzoni, Bianca Maria Poggianti. L’evento è libero ma l’iscrizione è consigliata inviando un’email a events@oapd.inaf.it. Qui maggiori informazioni.

-> Vita su Marte. Una questione di habitat

Zola Predosa (BO) – 13 dicembre, alle 20:30. Organizzatori: Comune di Zola Predosa, Biblioteca di Zola.

Conferenza del Prof. Roberto Barbieri, paleontologo dell’Università di Bologna, riguardo le condizioni di abitabilità su Marte. Posti limitati con iscrizioni presso la Biblioteca o via email a biblioteca@comune.zolapredosa.bo.it. Qui maggiori informazioni.

-> Spazio per tutti: tecnologie spaziali per la vita di tutti i giorni

Napoli – 16 dicembre, dalle 10:00. Organizzatori: Distretto Aerospaziale della Campania e UniNa Rockets.

Evento aperto al pubblico (su prenotazione) presso la Città della Scienza di Napoli, per esplorare il mondo dello Spazio in modo interattivo e coinvolgente. L’iniziativa mira a mostrare il ruolo chiave della ricerca spaziale nelle scoperte scientifiche e nelle applicazioni quotidiane, come la gestione delle emergenze climatiche e la sicurezza ambientale. Attraverso laboratori, dimostrazioni e focus sulle innovazioni tecnologiche campane, evidenzia l’impatto delle tecnologie spaziali, come il programma Copernicus, sulla società e sul futuro. Qui maggiori informazioni.

-> Progetto CALLIOPE – Tecnologie e soluzioni aerospaziali per il One Health

Taranto – 16 dicembre, dalle 9:00 alle 16:00. Organizzare: Distretto Tecnologico Aerospaziale.

Il progetto CALLIOPE mira a creare una struttura che acceleri la diffusione dell’innovazione nel campo della One Health, integrando ricerca traslazionale, formazione e comunicazione pubblica. Utilizzando tecnologie emergenti come IoT e 5G, sviluppa soluzioni per il monitoraggio ambientale e territoriale attraverso l’impiego di droni e dati satellitari, con l’obiettivo di migliorare la salute umana, animale e ambientale. Durante questo evento presso il Castello Aragonese di Taranto, il Distretto intende presentare e mostrare al pubblico il progetto, attraverso una serie di talk mirati. Qui maggiori informazioni.

-> Un weekend spaziale!

Napoli – 14-15 dicembre, dalle 9:00 alle 17:00. Organizzatore: Fondazione Città della Scienza.

Presso la Città della Scienza di Napoli, il weekend che precede la Giornata Nazionale dello Spazio sarà dedicato interamente ad attività scientifiche, laboratori interattivi, giochi e science show dedicati allo spazio e all’astronomia. Ingresso con biglietto. Qui maggiori informazioni.

-> Time To Space

Isnello (PA) – 14 dicembre, alle 15:30. Organizzatore: Fondazione GAL Hassin.

ANNUNCIO

L’evento, con prenotazione obbligatoria, sarà dedicato all’esplorazione spaziale umana e robotica attraverso una serie di attività, come conferenze, visite al museo e al planetario. Qui maggiori informazioni.

-> Il Made in Italy nello spazio

Online – 16 dicembre, dalle 9:20 alle 20:00. Organizzatore: Infini.to – Planetario di Torino.

Una serie di storie, quiz, approfondimenti pubblicati e postati sui canali social del Planetario di Torino e Museo dell’Astronomia e dello Spazio “Attilio Ferrari” per incuriosire, coinvolgere e appassionare il pubblico riguardo l’esperienza italiana, dal satellite San Marco 1 alle ultime frontiere dell’esplorazione spaziale. Qui maggiori informanzioni.

-> Lo spazio a Monte Mario

Roma – 16 dicembre, dalle 17:00 alle 22:00. Organizzatore: INAF Roma.

Un pomeriggio (su prenotazione) dedicato all’astronomia presso il Museo Astronomico e Copernicano, con visite alla Torre Solare di Monte Mario, osservazioni al telescopio, incontri e dialoghi con i ricercatori dell’INAF. Qui maggiori informazioni.

-> IRIDAY

Roma – 16 dicembre, dalle 9:00 alle 14:00. Organizzatori: Industrie Fluviali e IRIDE programma spaziale.

Una giornata di incontri, laboratori, panel e attività dedicati soprattutto ai ragazzi, incentrati su IRIDE, un sistema satellitare italiano coordinato dall’ESA e dedicato all’osservazione della Terra. Qui maggiori informazioni.

-> Our planet from space

Roma – 15-18 dicembre, dalle 9:20 alle 20:00. Organizzatore: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Presso Fiera di Roma, nel corso del New Space Economy Expoforum, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che festeggia 25 anni di attività, organizza una serie di incontri per esplorare fenomeni geofisici e vulcanologici che si verificano in Italia e a livello globale, con racconti che arricchiscono la conoscenza del pubblico della bellezza e al tempo stesso vulnerabilità della Terra. Qui maggiori informazioni.

-> Giochi di ruolo nello spazio

Trento – 16 dicembre, dalle 16:00 alle 18:00. Organizzatore:

Presso il MUSE (Museo delle Scienze di Trento) si terranno giochi, attività e incontri per l’apprendimento delle materie STEM, con un focus particolare sullo spazio. Qui maggiori informazioni.

-> Space goes to school – Scopriamo le tute spaziali potenziate di REA SPACE

Online – 16 dicembre, dalle 11:00. Organizzatore: Museo del Balì.

Webinar gratuito previa registrazione, dedicato in particolar modo ai ragazzi, per incontrare gli esperti di REA SPACE, azienda italiana che si occupa di progettare e sviluppare dispositivi indossabili e strumenti protettivi per l’Umanità nello spazio. Qui maggiori informazioni.

-> Galileo primo astronauta

Firenze – 16 dicembre, dalle 15:30. Organizzatore: Museo Galileo.

Visita guidata incentrata sulle osservazioni astronomiche di Galileo Galilei presso il Museo Galileo di Firenze. Visita gratuita per possessori del biglietto di ingresso. Qui maggiori informazioni.

-> C’è molto spazio nel carrello della spesa – Le ricadute spaziali nel nostro quotidiano

Prato – 15 dicembre, dalle 15:30. Organizzatore: Museo Italiano di Scienze Planetarie, con il patrocinio della Provincia di prato.

Seminario divulgativo sulle ricadute spaziali nel quotidiano, a cura del Dott. Giampaolo Preti dell’Università di Firenze. Ingresso gratuito senza prenotazione. Qui maggiori informazioni.

-> Weekend spaziale

Milano – 14-15 dicembre, dalle 10:00 alle 18:00. Organizzato da: Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci.

Presso il museo della scienza di Milano, attività interattive, esperienze di realtà virtuale e molto altro aspetta gli ospiti per conoscere più da vicino lo spazio e le missioni spaziali, oltre a una visita guidata che permette di esplorare le tecnologie usate per conoscere l’Universo. Attività comprese nel biglietto di ingresso al museo. Qui maggiori informazioni.

Per tutti gli altri eventi in programma, visitare questa pagina.

-> Diretta speciale con Astrospace

Online – 16 dicembre, dalle 17:00. Organizzato da: Astrospace.

Una live speciale e lunga sul canale YouTube di Astrospace, per trascorrere in compagnia il tardo pomeriggio e la sera. Discuteremo della Giornata Nazionale dello Spazio, del San Marco 1, della situazione spaziale attuale e delle prospettive che attendono lo spazio italiano, e non solo. Con noi ci saranno tanti ospiti, autori di Astrospace.it e diversi interventi. Vi aspettiamo qui.

© 2024 Astrospace.it Tutti i diritti riservati. Questo articolo può essere riprodotto o distribuito integralmente solo con l’autorizzazione scritta di Astrospace.it o parzialmente con l’obbligo di citare la fonte.