Alcuni anni fa si introdusse un nuovo temine per identificare i grandi cambiamenti della Space Economy, che divenne semplicemente New Space Economy. Nella pratica però, nulla era cambiato veramente. Satelliti più piccoli, razzi commerciali e nuove applicazioni certo, ma il modo in cui si faceva spazio era sempre lo stesso. In tantissime aziende e attività è ancora così.

La Space Economy ora richiede di superare il modello di fare industria spaziale ancora comune in gran parte del mondo, anche in Europa, cioè quello del prototipo unico. Producibilità, costi e scalabilità devono diventare requisiti iniziali della progettazione, anche nelle università. Per gran parte della storia dell’esplorazione spaziale, satelliti, sonde e strumenti scientifici sono stati sviluppati come pezzi unici. Ogni missione aveva obiettivi specifici, requisiti propri e un’architettura costruita quasi completamente su misura. L’industria interveniva per trasformare un progetto scientifico o ingegneristico in un sistema capace di sopravvivere al lancio e funzionare nello spazio, accettando tempi lunghi e costi elevati come caratteristiche quasi inevitabili del settore.

Ora questo schema si sta effettivamente modificando, e questa è effettivamente la New Space Economy. La missione di un manufatto spaziale non è più sempre il punto di partenza attorno al quale costruire un singolo veicolo, ma può diventare una delle applicazioni di una piattaforma, di una linea produttiva o di un insieme di tecnologie pensate per essere utilizzate più volte.

È il passaggio da un approccio prevalentemente design-centric, concentrato sulla realizzazione del miglior sistema possibile per una determinata missione, a uno maggiormente production-centric, nel quale la capacità di progettare, produrre, integrare, collaudare e aggiornare molti esemplari diventa parte della progettazione fin dalle prime fasi.

Pensare alla produzione non significa rinunciare alle prestazioni o ridurre l’ambizione scientifica. Significa considerare producibilità, costi, disponibilità dei componenti, facilità di assemblaggio e procedure di test come veri requisiti di sistema, al pari della massa, della potenza disponibile o della precisione di puntamento.

Un componente difficile da costruire, che richiede molte lavorazioni manuali o dipende da un unico fornitore può funzionare perfettamente su un prototipo, ma diventare un ostacolo quando deve essere replicato decine di volte. Allo stesso modo, un satellite che richiede settimane di verifiche manuali per ogni esemplare difficilmente potrà sostenere i ritmi necessari per una costellazione.

La trasformazione è già visibile nelle strategie delle principali agenzie. Con l’iniziativa Design 2 Produce, l’Agenzia Spaziale Europea sta lavorando per collegare più direttamente progettazione, manifattura, integrazione e verifica, introducendo processi digitali, automazione delle ispezioni e sistemi capaci di riportare nel progetto le informazioni raccolte durante la produzione e i test. Nel 2026 ESA ha inoltre avviato un’iniziativa specifica per aumentare la capacità europea di produrre satelliti di medie dimensioni per l’orbita bassa, riducendo costi e tempi di consegna. Una iniziativa importante è stata anche quella dell’Agenzia Spaziale Italiana delle Smart Factory, con cui, tramite fondi PNRR, del Governo e di alcune aziende private, sono state finanziate nuove fabbriche spaziali.

Il punto decisivo è proprio questo: non bisogna progettare una tecnologia e chiedersi soltanto in seguito come industrializzarla. La produzione deve contribuire a determinarne l’architettura fin dall’inizio.

Ricerca e produzione devono evolvere insieme

Questo cambiamento riguarda direttamente anche la ricerca scientifica. Il settore spaziale è caratterizzato da un’evoluzione tecnologica continua, con nuovi materiali, sensori, processori e sistemi di propulsione che possono rendere rapidamente superate alcune soluzioni adottate pochi anni prima.

Per questo motivo non è realistico attendere che una tecnologia raggiunga una forma considerata definitiva prima di introdurla in una linea produttiva. Occorre invece costruire un processo nel quale ricerca, progettazione e produzione avanzino insieme, attraverso cicli successivi.

La produzione seriale, del resto, non implica necessariamente la realizzazione indefinita di oggetti identici. È possibile lavorare per lotti, blocchi o generazioni successive, introducendo modifiche controllate senza riprogettare ogni volta l’intero sistema. La standardizzazione riguarda soprattutto interfacce, procedure, strumenti di verifica e parti comuni della piattaforma.

Questo modello può accelerare anche la maturazione delle tecnologie. Piattaforme già disponibili, interfacce standardizzate e campagne di volo ricorrenti consentono infatti di portare più rapidamente nuovi payload in orbita, raccogliere dati e correggere il progetto.

La ricerca non precede quindi necessariamente la produzione come una fase completamente separata. Le due attività possono alimentarsi reciprocamente. La ricerca propone nuove soluzioni, mentre la produzione fornisce dati su affidabilità, difetti, tempi, costi e difficoltà di assemblaggio che permettono di migliorare il progetto successivo.

Una trasformazione analoga può riguardare gli strumenti scientifici. Tradizionalmente, molti esperimenti spaziali vengono progettati come sistemi monolitici da installare su un unico satellite, una sonda o una stazione spaziale.

In alcuni ambiti, però, distribuire uno strumento tra più veicoli può offrire vantaggi importanti. Una costellazione può aumentare la frequenza delle osservazioni, coprire simultaneamente aree diverse, effettuare misure da più punti e introdurre una certa ridondanza. La perdita di un singolo satellite, inoltre, può ridurre le prestazioni complessive senza necessariamente compromettere l’intera missione.

In questo scenario, lo strumento scientifico non deve essere necessariamente concepito come un oggetto isolato. Può diventare un prodotto modulare, compatibile con più piattaforme e migliorabile nel corso di generazioni successive.

Il ruolo delle università

Perché questa trasformazione diventi strutturale, deve entrare anche nella formazione universitaria. Nei progetti accademici, il principale criterio di successo è spesso dimostrare che una tecnologia funziona. La producibilità può apparire come un problema successivo, da affidare eventualmente a un’impresa.

Un progetto universitario non deve necessariamente diventare un prodotto commerciale, ma dovrebbe essere sviluppato sapendo quali elementi ne impedirebbero la replicazione. Quanti passaggi richiedono un intervento manuale? I componenti utilizzati sono disponibili in quantità sufficienti? Le tolleranze possono essere verificate automaticamente? Quanto tempo richiede il collaudo? Cosa accade se cambia un fornitore? Quali modifiche imporrebbero una nuova campagna di qualifica?

La formazione dovrebbe quindi affiancare alla progettazione tradizionale competenze di systems engineering, cost engineering, design for manufacturing and assembly, gestione dei fornitori, automazione dei test e analisi dei rischi produttivi.

Un rapporto più stretto tra università e industria

L’industria non dovrebbe entrare nei progetti universitari soltanto alla fine, quando bisogna trasferire una tecnologia o cercare un finanziamento, ma può contribuire già nella definizione dei requisiti, fornendo indicazioni sui processi produttivi, sui costi, sulle certificazioni e sulla disponibilità reale dei componenti.

Questo rapporto deve però rimanere bidirezionale. L’obiettivo non è trasformare le università in reparti di sviluppo delle aziende né subordinare la ricerca di base alle necessità commerciali più immediate. La ricerca deve continuare a esplorare soluzioni ad alto rischio, anche quando non esiste ancora un mercato chiaramente definito.

Per l’Italia si tratta di un passaggio particolarmente importante. Il Paese dispone di università, centri di ricerca e imprese con competenze riconosciute lungo gran parte della filiera spaziale. La difficoltà non consiste soltanto nel generare nuove tecnologie, ma nel trasformarle in prodotti replicabili, sostenibili e competitivi anche sui mercati internazionali.

La produzione seriale viene spesso associata alla riduzione del costo unitario, ma i suoi effetti sono più ampi. Ripetere processi controllati permette di raccogliere dati statistici, individuare difetti ricorrenti, automatizzare verifiche e migliorare progressivamente l’affidabilità.

Il cambio di paradigma non consiste quindi nel sostituire la buona progettazione con la velocità produttiva. Consiste nel riconoscere che progettazione e produzione non sono più due problemi separati.

Non dovrebbe più essere considerato inevitabile che un programma spaziale assorba risorse enormi soltanto perché strategico o tecnologicamente ambizioso. Alcune missioni continueranno necessariamente a essere costose e uniche, ma in molti altri casi modularità, riuso delle piattaforme, standardizzazione e scalabilità possono evitare che ogni progetto debba ripartire quasi completamente da zero.

La capacità di trasformare l’innovazione in un processo ripetibile sarà uno degli elementi che determineranno la competitività futura del settore spaziale. Per costruirla, però, non sarà sufficiente modificare le fabbriche. Bisognerà cambiare anche il modo in cui formiamo i ricercatori, valutiamo i progetti e immaginiamo, fin dall’università, le tecnologie destinate allo spazio.

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