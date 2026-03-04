L’azienda spagnola PLD Space ha annunciato la chiusura di un round di finanziamento da 180 milioni di Euro, guidato da Mitsubishi Electric Corporation come principale investitore. L’ingresso del gruppo giapponese è stato annunciato anche come l’acquisizione di un cliente strategico dei serivizi di lancio di PLD Space, e che favorirà l’accesso al mercato asiatico.

Oltre a Mitsubishi Electric Corporation hanno partecipato a questo nuovo round di finanziamento anche il Ministero della Scienza, Innovazione e Università della Spagna, tramite il Centre for the Development of Technology and Innovation (CDTI) e il fondo INNVIERTE. Inoltre, anche la società di gestione di fondi pubblici COFIDES, tramite il fondo FOCO ha co-investito in questo round. Infine, ha partecipato anche il fondo europeo per il rinnovamento spagnolo Nazca Capital, tramite il fondo Nazca Aeroespacial y Defensa INNIVERTE I FCR Fund.

PLD Space, aveva raccolto finora un totale di 170 milioni di Euro. Con questo nuovo round ha quindi più che raddoppiato i fondi totali raccolti, arrivando a 350 milioni di Euro. Hanno inoltre confermato che il primo lancio di Miura 5 è ancora previsto entro la fine del 2026 e che per il 2030 puntano a 30 lanci annuali. I nuovi fondi serviranno proprio per scalare la produzione in serie del razzo.

Obbiettivo: produzione in scala di Miura 5

“Questo finanziamento rafforza la nostra leadership tecnologica e industriale nel mercato dei lanciatori, consentendoci di attuare la fase successiva della nostra roadmap strategica con la rapidità e la portata necessarie per competere a livello globale”, ha affermato Ezequiel Sánchez, Presidente esecutivo di PLD Space. “MIURA 5 è stato progettato per colmare una lacuna evidente e crescente in termini di capacità nel mercato, e questo sostegno finanziario rafforza la nostra capacità di passare alle operazioni commerciali. Accelera la costruzione delle infrastrutture industriali e di lancio necessarie per garantire un accesso affidabile allo spazio a una clientela globale in espansione”.

PLD Space ha inoltre già annunciato di lavorare alle prossime versioni del razzo, chiamate Miura Next, previste a partire dalla fine di questo decennio.

Tomonori Sato, dirigente esecutivo di Mitsubishi Electric e presidente del gruppo Defense & Space Systems, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con PLD Space, un’azienda che sta affrontando la sfida dei servizi di lancio satellitare con uno sguardo rivolto al mercato globale. Combinando le capacità di lancio di PLD Space con i punti di forza di Mitsubishi Electric nel settore satellitare, miriamo a soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti, comprese quelle del mercato globale”.

