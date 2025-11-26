Il 26 novembre, al Consiglio Ministeriale 2025 dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) a Brema, in Germania, il Direttore Generale Josef Aschbacher ha presentato una proposta di budget che mira a ridefinire il ruolo dell’Europa nello spazio nei prossimi 10-15 anni. Questo è quello che ha annunciato. La proposta delinea infatti una strategia mirata a rafforzare autonomia, competitività, sicurezza e capacità scientifiche europee in un contesto globale sempre più competitivo.

Oggi lo spazio è un’infrastruttura critica per economia, clima, sicurezza, comunicazioni e gestione delle emergenze, ha sottolineato. Allo stesso tempo, l’Europa investe meno dei suoi competitor, e rischia di perdere terreno in settori tecnologici fondamentali.

La proposta CM25 punta quindi a consolidare quanto costruito finora, dai lanciatori Ariane e Vega al ruolo europeo in Artemis, da Copernicus alle grandi missioni scientifiche, ma allo stesso tempo anche a sviluppare nuove capacità operative, commerciali e tecnologiche. La strategia è organizzata attorno a cinque obiettivi centrali: proteggere il pianeta e il clima; esplorare e scoprire attraverso scienza ed esplorazione umana e robotica; garantire autonomia e resilienza in un settore sempre più strategico; stimolare crescita e competitività industriale; ispirare e coinvolgere cittadini, studenti e decisori politici.

Per fare ciò, Aschbacher ha ri-confermato l’intenzione dell’ESA di chiedere 22.254 miliardi di Euro agli Stati Membri per questa CM25, con l’obiettivo di rendere l’Europa protagonista nel nuovo ecosistema spaziale globale.

Proteggere il pianeta e il clima

Per quanto riguarda l’osservazione della Terra, l’ESA conferma FutureEO come programma centrale per preparare le prossime missioni Earth Explorer, le missioni Scout e le nuove generazioni di Copernicus. L’obiettivo è mantenere una pipeline continua di missioni scientifiche e operative, con un forte investimento nel concetto di Digital Twin Earth, il gemello digitale del pianeta che integra dati satellitari e modelli previsionali per supportare clima, ambiente ed economia.

La proposta include l’evoluzione del Copernicus Space Component, con due missioni chiave:

Sentinel-2 NG, dedicato al monitoraggio terrestre e delle emergenze; Sentinel-3 Optical NG, riferimento europeo per temperatura superficiale, colore degli oceani e variabili della criosfera.

Per la sostenibilità dello spazio, il programma Space Safety (S2P) punta a un modello “zero debris”, con una serie di missioni di rimozione attiva e servicing in orbita (ADRIOS, RISE, CAT, Encore), nuove tecnologie di fine vita e sistemi di tracciamento per mitigare automaticamente il rischio di collisioni.

Nel campo del meteo spaziale e della difesa planetaria, Vigil monitorerà il Sole da un punto strategico, mentre la rilevazione di oggetti potenzialmente pericolosi sarà potenziata da FlyEye, NEOMIR e dalla missione RAMSES, dedicata allo studio ravvicinato dell’asteroide Apophis durante il flyby del 2029.

Esplorazione e scoperta

Sul piano scientifico, la proposta prosegue l’attuazione delle missioni del programma Cosmic Vision, includendo missioni già operative o in sviluppo come Solar Orbiter, JUICE, Euclid, SMILE, PLATO, ARIEL, ARRAKIHS ed EnVision. Le due grandi missioni di nuova generazione sono il telescopio spaziale a raggi X NewAthena e LISA, destinata a diventare il primo osservatorio spaziale per onde gravitazionali, capace di sondare fusioni di buchi neri supermassicci e fenomeni astrofisici estremi.

Parallelamente si avvia Voyage 2050, il piano di lungo termine che prevede nuove missioni di classe grande e media, tra cui una proposta verso Encelado con obiettivi di astrobiologia in situ.

Per l’esplorazione, l’intero segmento è organizzato nel programma Terrae Novae, che integra ISS/LEO, Luna e Marte in una strategia unica (Explore2040). In LEO l’ESA punta a:

Sfruttare al massimo la ISS fino al deorbiting.

Garantire voli regolari di astronauti europei.

Sviluppare un servizio cargo europeo (LEO Cargo Return Service) come contributo alla cooperazione con la NASA.

Preparare infrastrutture post-ISS.

Parlando di Luna, l’Europa proseguirà i contributi concordati al programma Artemis guidato dalla NASA: l’European Service Module per la capsula Orion e gli elementi europei per il Lunar Gateway, in particolare i moduli Lunar I-Hab e Lunar View. In parallelo, sarà studiata l’evoluzione dell’ESM in un cargo tug modulare autonomo, con possibile avvio di implementazione all’interno di una roadmap in tre fasi verso una presenza europea duratura sulla Luna: “understand & demonstrate” (2025–2030), “build” (2031–2034) e “live” (dal 2035).

Un punto chiave per l’ESA è proseguire a un ritmo accelerato la missione Argonaut 1, essenziale per permettere a ESA di padroneggiare gli allunaggi come capacità autonoma (mira a un lancio nel 2030). A supporto, il programma Moonlight realizzerà infrastrutture per servizi di comunicazione e navigazione lunare, il dimostratore NovaMoon in FutureNAV fungerà da prima stazione differenziale/geodetica sulla superficie, e l’iniziativa ASSIGN preparerà il contributo europeo a un futuro Solar System Internet.

Su Marte, l’obiettivo principale è il lancio, nell’autunno 2028, della missione ExoMars Rosalind Franklin (RFM), che comprende elementi forniti dagli Stati Uniti; viste le incertezze di budget della NASA, l’ESA ha affermato di aver definito misure di contingenza per salvaguardare quella data.

Inoltre, l’ESA intende preservare l’heritage dell’Earth Return Orbiter (ERO) costruito per il programma Mars Sample Return (MSR) riutilizzandolo per ZefERO, una missione europea dedicata che riutilizza la piattaforma ERO combinando obiettivi scientifici e ruolo di relay di comunicazione. In parallelo, l’agenzia esplorerà nuovi impieghi per il Sample Transfer Arm (STA), inclusi scenari sulla superficie lunare, e proseguirà lo studio di MEDaL per migliorare ingresso, discesa e atterraggio con carichi più pesanti. Inoltre, ridefinirà LightShip come futura infrastruttura per servizi di comunicazione, navigazione e scienza in orbita marziana, pensata sin dall’inizio per la cooperazione internazionale.

L’autonomia nell’accesso allo spazio

Il terzo obiettivo strategico della proposta punta a rafforzare autonomia e resilienza europee, a partire dall’accesso indipendente allo spazio. Ariane 6 e Vega C restano i vettori primari per le capacità di lancio per il decennio, supportate da diversi programmi per ridurre i costi e aumentare la cadenza dei lanci.

In parallelo, il programma FLPP prepara la prossima generazione di sistemi riutilizzabili e servizi logistici spaziali, con dimostratori come THRUST!, BEST! e ODYSSEY. Il veicolo Space Rider introdurrà invece una capacità europea di accesso e ritorno di classe LEO riutilizzabile.

Per quanto riguarda i lanciatori commerciali, l’European Launcher Challenge introduce un modello “service-based” in cui l’ESA diventa cliente di nuovi micro-lanciatori europei, mentre la call permanente Boost! sostiene iniziative private di trasporto verso, nello e dallo spazio.

Un altro importante tassello è l’iniziativa European Resilience from Space (ERS), un sistema-di-sistemi articolato in tre pilastri:

ERS-EO per capacità di osservazione dedicate alla gestione delle crisi. ERS-COM, legato all’evoluzione della costellazione europea sicura IRIS². ERS-NAV, basato sul segmento LEO-PNT del programma FutureNAV (Celeste), complementare a Galileo ed EGNOS.

La proposta ESA affida poi a ARTES 4.0 e alla partecipazione a IRIS² l’evoluzione delle telecomunicazioni satellitari europee verso 5G/6G, collegamenti ottici e quantistici, servizi sicuri per traffico aereo e marittimo. NAVISP e FutureNAV preparano la prossima generazione di servizi PNT, inclusi dimostratori LEO-PNT e NovaMoon per la navigazione lunare, mentre Copernicus NG e la componente a Terra evoluta assicurano continuità e potenziamento nel monitoraggio operativo della Terra.

Crescita e competitività

Oggi l’industria spaziale europea (produzione di satelliti, lanciatori e servizi collegati) vale oltre 60 miliardi di euro l’anno, generando un mercato downstream superiore ai 400 miliardi. L’ESA punta a far crescere la quota europea di questo valore, rafforzando tecnologia, industria e investimenti.

La crescita è sostenuta da un insieme di programmi mirati, alcuni già citati: ARTES 4.0 per le telecomunicazioni, NAVISP per i servizi di navigazione, FutureEO/InCubed per la commercializzazione dell’osservazione della Terra, e il GSTP, pilastro tecnologico dell’ESA. Il GSTP viene ampliato con una nuova linea “Resilience & Security” e un focus sui componenti EEE, fondamentali per l’autonomia tecnologica europea. Il programma copre l’intero ciclo: dal concetto alla dimostrazione in orbita fino all’industrializzazione, con maggiore libertà alle aziende nelle fasi più mature dei progetti. Include anche un rafforzamento sistematico su AI e tecnologie quantistiche.

Sul fronte della commercializzazione, il programma ACCESS (incluso ScaleUp) integra incubazione, accelerazione e supporto al mercato: ESA BIC, Technology Brokers, Business Accelerators e Marketplace sono coordinati in un unico sistema. L’ESA Investor Network, con più di 70 membri, crea un ponte stabile con il venture capital, sfruttando il ruolo dell’ESA come anchor customer per attrarre investimenti privati. Completano il quadro la SME Initiative e la Commercialisation Gateway, pensate per facilitare l’ingresso delle PMI nei programmi ESA e valorizzare l’intero portafoglio brevetti dell’Agenzia.

Ispirare l’Europa

Il quinto obiettivo della proposta riguarda il modo in cui lo spazio può inspirare, formare e rafforzare l’Europa. Da un lato, l’ESA sta migliorando la propria organizzazione interna con il programma STARS e con la nuova Independent Project Management Authority (IPMA), che servono a gestire meglio tempi, costi e qualità dei progetti. A questo si aggiungono più digitalizzazione, una gestione più efficiente delle conoscenze interne e una maggiore standardizzazione tecnica, coordinata anche con Stati membri, Commissione ed EDA.

Sul piano della formazione, iniziative come Space for Education 2030 e l’ampliamento della rete ESERO mirano a rafforzare l’educazione STEM nelle scuole e nelle università, rendendola più accessibile e inclusiva. Inoltre, programmi come Heritage Space e gli Archivi ESA mantengono vivi dati e materiali delle missioni passate, a beneficio della ricerca e della didattica.

All’esterno, l’ESA usa lo spazio anche come strumento di soft power. La International Charter on Space and Major Disasters permette di fornire gratuitamente dati satellitari nelle situazioni di emergenza. La politica sui Third-Party Mission Data offre accesso a importanti dataset internazionali di osservazione della Terra. Infine, una stretta cooperazione con l’Unione Europea, che comprende Galileo, Copernicus, IRIS², EuroQCI e il coordinamento sui futuri budget, è essenziale per rafforzare il ruolo dell’Europa nella governance globale dello spazio.

Gli investimenti

La proposta CM25 prevede un investimento complessivo di 22.254 miliardi di Euro (pari a 21.8 miliardi in Euro costanti 2025). Le risorse sono distribuite tra programmi scientifici, attività di base, esplorazione, osservazione della Terra, connettività, navigazione, sicurezza spaziale, trasporto, tecnologie, ACCESS e la nuova iniziativa European Resilience from Space (ERS). Quest’ultima da sola vale 1.35 miliardi di euro, suddivisi in ERS-EO, ERS-COM e ERS-NAV.

Il messaggio finale del Direttore Generale e dell’Agenzia è che lo spazio è ormai una componente strutturale di sicurezza, economia, competitività e influenza internazionale. Le cinque priorità della Strategy 2040, ha affermato, sono presentate come imperativi, non più solo come ambizioni. Secondo l’ESA, rinviare ulteriormente decisioni significherebbe perdere terreno rispetto ai principali competitor globali; approvare questa proposta CM25 garantirebbe invece autonomia strategica, competitività industriale, avanzamento tecnologico, supporto alla transizione verde e digitale e nuove opportunità per tutti gli Stati Membri.

