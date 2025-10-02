Il 2 ottobre 2025, durante l’International Astronautical Congress (IAC 2025) a Sydney, in Australia, il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Teodoro Valente, e il CEO della Bahrain Space Agency, Mohamed Al Aseeri, hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per promuovere la cooperazione congiunta nell’uso pacifico dello spazio, nonché in ambito di scienza spaziale, tecnologia e applicazioni.

L’accordo rafforza una collaborazione già avviata nel 2020 tra ASI e la National Space Science Agency del Bahrain, e si propone di sviluppare capacità congiunte e scambi istituzionali nei prossimi anni.

Il Memorandum prevede attività di capacity building e formazione, estendendo opportunità accademiche per il personale delle due agenzie e per studenti e ricercatori selezionati. Sono inclusi programmi formativi specializzati, scambi di esperti e l’organizzazione congiunta di simposi, conferenze e seminari.

Un altro aspetto centrale dell’intesa è lo scambio di dati e informazioni nell’ambito di progetti condivisi, nel rispetto delle normative vigenti. Le modalità operative della cooperazione saranno definite attraverso accordi di attuazione specifici, nei campi della scienza spaziale, dell’esplorazione, del diritto e delle politiche spaziali.

La firma del Memorandum rappresenta un ulteriore passo nella strategia di internazionalizzazione dell’Italia nel settore spaziale, anche verso Paesi extraeuropei e in crescita nel panorama scientifico e tecnologico.

Con questo accordo, l’ASI rafforza la collaborazione con un Paese emergente della regione del Golfo e consolida la propria presenza nelle relazioni spaziali internazionali. Il Bahrain ottiene invece un’opportunità per sviluppare competenze, tecnologie e programmi educativi utili alla crescita del proprio settore spaziale.

