Il 14 aprile 2025, Blue Origin ha completato con successo il volo suborbitale NS-31 del New Shepard, lanciando con successo la sua prima missione spaziale con un equipaggio interamente femminile. Il volo, durato circa 11 minuti, ha portato sei donne oltre la linea di Kármán, a 100 km di altitudine, offrendo loro l’esperienza della simulazione di assenza di gravità prima del rientro sulla Terra.

Questo è stato il terzo volo del New Shepard nel 2025, anche se solo il secondo con un equipaggio a bordo. In totale, con questo volo, Blue Origin ha condotto 11 voli suborbitali con equipaggio, completandoli tutti con successo.

Un equipaggio d’eccezione

L’equipaggio della missione NS-31 era composto da sei donne, selezionate da Blue Origin oppure che avevano acquistato il biglietto in precedenza. L’equipaggio era composto da:

Katy Perry: icona pop e ambasciatrice UNICEF, ha partecipato a questo volo per ispirare le nuove generazioni a sognare in grande.

Lauren Sánchez: giornalista, pilota e vicepresidente del Bezos Earth Fund, e compagna di Bezos, ha guidato la selezione dell’equipaggio e ha voluto trasmettere un messaggio di empowerment femminile. 

Amanda Nguyễn: bioastronauta e attivista per i diritti civili, è diventata la prima donna vietnamita e del Sud-est asiatico a volare nello spazio, portando con sé un messaggio di riconciliazione e pace attraverso la scienza. 

Aisha Bowe: ex ingegnera della NASA e fondatrice di STEMBoard, ha condotto esperimenti scientifici a bordo, diventando la prima persona di origine bahamense nello spazio. 

Gayle King: giornalista e co-conduttrice di CBS Mornings, ha dichiarato di voler affrontare questa avventura come un’opportunità per uscire dalla propria zona di comfort.

Kerianne Flynn: produttrice cinematografica e filantropa, ha partecipato con l’intento di ispirare suo figlio e le future generazioni a esplorare nuovi orizzonti.

Una missione ormai standard

Il razzo New Shepard è decollato dal Launch Site One in Texas alle 15:30 italiane, raggiungendo un apogeo di 106 km di altitudine. Dopo la separazione della capsula, l’equipaggio ha sperimentato alcuni minuti di simulazione di assenza di peso e ha potuto osservare la Terra dallo spazio. Da qui hanno anche visto la Luna, come si è sentito esclamare dalle astronaute commerciali durante la diretta.

La missione NS-31 voleva anche essere un messaggio culturale. È la prima volta dal 1963, anno del volo di Valentina Tereshkova, che un equipaggio completamente femminile raggiunge lo spazio. Le partecipanti hanno dichiarato di voler dimostrare che l’esplorazione spaziale è accessibile a tutti e che le donne hanno un ruolo fondamentale nel plasmare il futuro dell’umanità. 

