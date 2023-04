Oggi, lunedì 3 aprile 2023, la NASA ha annunciato i nomi dei quattro astronauti che voleranno attorno alla Luna durante la missione Artemis II. Si tratta di un astronauta canadese, Jeremy Hansen, e tre astronauti americani: Victor Glover, Christina Koch e Reid Wiseman.

La missione, attualmente prevista per la fine del 2024, porterà l’equipaggio in orbita attorno alla Luna, per completare il primo viaggio verso il nostro satellite di esseri umani dopo oltre 50 anni.

Le prospettive di Artemis II

La missione Artemis II si baserà su Artemis I, missione di prova senza equipaggio conclusasi a dicembre. La NASA ha ritenuto quella missione un successo e sta ancora lavorando per rivedere tutti i dati raccolti.

Se tutto va secondo i piani, Artemis II decollerà intorno a novembre 2024. I membri dell’equipaggio, all’interno della navicella Orion, si lanceranno su un razzo Space Launch System dal Kennedy Space Center in Florida.

La missione prevederà due orbite attorno alla Terra prima di dirigersi verso la Luna. La prima, eseguita dal secondo stadio e dalla capsula Orion, durerà circa 90 minuti, ad una quota tra 185 e 2900 chilometri. Durante quest’orbita si accenderà il secondo stadio, alzando l’apogeo della Orion e separandosi dalla capsula. La seconda orbita durerà circa 24 ore, e porterà gli astronauti a oltre 74.000 chilometri di distanza.

Durante questa seconda orbita, la Orion eseguirà delle manovre di prossimità con il secondo stadio ICPS, per testare tutte le manovre che in futuro si eseguiranno prima di un attracco in orbita lunare, sia fra la Orion e il Lunar Gateway, sia con la Starship di SpaceX. Se tutto andrà bene, una volta conclusa la seconda orbita la Orion lascerà l’orbita terrestre, dirigendosi verso la Luna in un’orbita chiamata Hybrid free return trajectory.

Il viaggio dovrebbe durare circa 10 giorni e invierà l’equipaggio oltre la Luna, potenzialmente più lontano da Terra di qualsiasi altro essere umano nella storia. Potenzialmente perché la distanza esatta oltre la Luna dipenderà dal giorno del decollo e dalla distanza relativa della Luna dalla Terra al momento della missione. Dopo aver fatto il giro della Luna, la navicella tornerà sulla Terra per un ammaraggio nell’Oceano Pacifico.

Artemis II dovrebbe aprire la strada alla missione Artemis III, auspicata per il 2025, che porterà la prima donna e persona di colore sulla superficie lunare. Artemis III segnerà anche la prima volta che gli esseri umani sono atterrati sulla Luna da quando il programma Apollo si è concluso nel 1972.

L’equipaggio

Tra 41 astronauti americani e 4 canadesi, sono stati selezionati come membri dell’equipaggio di Artemis II tre astronauti del primo gruppo e uno del secondo. “L’equipaggio di Artemis II rappresenterà l’umanità, alla volta delle stelle” ha commentato Bill Nelson, amministratore della NASA, durante la conferenza stampa dedicata all’annuncio dell’equipaggio.

Christina Koch, americana

Christina Koch, 44 anni, è ingegnere elettrico, fisico, con un master in scienze dell’energia elettrica nel 2002. Ha lavorato come ingegnere elettrico al Laboratory for High Energy Astrophysics del GSFC, dove ha contribuito agli strumenti scientifici di diverse missioni NASA per lo studio della cosmologia e dell’astrofisica.

Koch è stata selezionata nel Gruppo 21 degli astronauti NASA il 17 giugno del 2013. Ad agosto dello stesso anno ha iniziato i due anni di addestramento base come candidata astronauta. Lo ha completato nel luglio 2015, diventando ufficialmente un’astronauta e quindi assegnabile alle missioni spaziali.

Il 14 marzo 2019, Koch è stata ingegnere di volo nelle spedizioni 59, 60 e 61 sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il 18 ottobre 2019, lei e Jessica Meir sono state le prime donne a partecipare a una passeggiata spaziale tutta al femminile per sostituire un’unità di controllo dell’alimentazione situata all’esterno della ISS. Il 28 dicembre 2019, Koch ha battuto il record per il tempo continuo più lungo nello spazio di una donna. È tornata dallo spazio il 6 febbraio 2020.

Jeremy Hansen, canadese

Jeremy Hansen, 47 anni, è uno dei quattro astronauti canadesi attivi. È stato selezionato dall’agenzia spaziale canadese come astronauta nel 2009.

Colonnello, Hansen ha prestato servizio come pilota di caccia nelle forze armate canadesi, e deve ancora volare nello spazio. Nel periodo in cui rappresentava l’Agenzia Spaziale Canadese alla NASA, ha servito come comunicatore in capsula tra il controllo della missione a Houston e gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. È stato anche il primo canadese incaricato di guidare una classe di astronauti. Questo è il suo primo viaggio come astronauta nello spazio.

Victor Glover, americano

Victor J. Glover, Jr., 46 anni, è stato il pilota della prima missione operativa della capsula Crew Dragon di SpaceX alla Stazione Spaziale Internazionale da novembre 2020 a maggio 2021. Ha trascorso 168 giorni sulla stazione spaziale. È stato il primo uomo di colore assegnato come membro dell’equipaggio sulla stazione e ha partecipato a quattro passeggiate nello spazio. Glover, un capitano della Marina degli Stati Uniti, è stato selezionato per diventare astronauta nel 2013.

Originario di Pomona, in California, Glover si è laureato in ingegneria generale presso la California Polytechnic State University nel 1999. Dal 2007 al 2010 ha conseguito tre master: in ingegneria dei test di volo, ingegneria dei sistemi e arte e scienza operativa militare.

Reid Wiseman, americano

G. Reid Wiseman, 47 anni, fino a poco tempo fa capo astronauta della NASA. Si è dimesso da quell’incarico lo scorso novembre ed è diventato idoneo per l’assegnazione agli equipaggi diretti sulla luna delle missioni Artemis.

Selezionato come parte della classe di astronauti del 2009, il signor Wiseman, un capitano della Marina degli Stati Uniti, ha trascorso 165 giorni in orbita presso la Stazione Spaziale Internazionale nel 2014. Prima di entrare a far parte della NASA, ha servito due dispiegamenti in Medio Oriente. Sarà il comandante di Artemis II.