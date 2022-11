GIovedì 17 novembre, il giorno dopo la partenza della missione Artemis 1, a Tokyo si è svolto un evento con la partecipazione del ministro dell’Istruzione, della Cultura, dello Sport e della Scienza giapponese, Keiko Nagaoka. Bill Nelson, amministratore della NASA, era presente virtualmente e con lui è stato formalmente firmato il Gateway Implementing Arrangement.

In base a questo accordo, la NASA fornirà l’opportunità ad un astronauta dell’Agenzia Spaziale Giapponese di svolgere una missione sul Lunar Gateway, la nuova stazione spaziale lunare. Il Giappone ha invece annunciato (o meglio, confermato) il suo impegno per la costruzione e gestione della stazione. Ora la NASA ha formalmente confermato a tutti i principali partner (Canada, Europa e Giappone) l’opportunità di una missione sul Lunar Gateway. Sempre durante questo evento, il Giappone ha garantito formalmente il suo supporto e finanziamento alla Stazione Spaziale Internazionale fino al 2030.

Attualmente la prima missione verso il Lunar Gateway è prevista per il 2027/2028, e sarà la missione Artemis IV. Questa prevederà anche un allunaggio, svolto da due dei quattro astronauti della missione. Due di loro rimarranno a bordo del Lunar Gateway. È ancora molto presto però per sapere da chi sarà formata questa missione. Questo accordo, di cui si aspettava solamente l’ufficialità, avvicina sicuramente il Giappone al suolo lunare. Portare un astronauta sulla superficie sarà infatti un obbiettivo ricercato fortemente da tutti i partner internazionali del Programma Artemis.

Japan & @NASA reached an #Artemis agreement today, including Japanese contributions to @NASA_Gateway & sending a @JAXA_en astronaut to the lunar space station!

Japan also committed to extend participation on the @Space_Station through 2030. https://t.co/bhrj2dgFer

— Bill Nelson (@SenBillNelson) November 18, 2022